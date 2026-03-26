Left Menu

Zelenskyy's Strategic Visits Amidst Middle Eastern Security Talks

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited Saudi Arabia, focusing on security collaborations with Middle Eastern nations against drone threats. Meanwhile, Northern European countries intensify efforts against Russia’s 'shadow fleet' of tankers, crucial to its economy. This backdrop includes drone attacks on vessels implicating regional security concerns.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 26-03-2026 22:43 IST | Created: 26-03-2026 22:43 IST
  • Country:
  • Ukraine

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy made an unannounced visit to Saudi Arabia, keen on enhancing security cooperation amid ongoing regional tensions. Zelenskyy emphasized Ukraine's role in supporting Middle Eastern countries, like Saudi Arabia and the UAE, in countering drone threats, vital to their security and stability.

In a strategic context, Northern European nations have pledged a harsher stance against Russia's 'shadow fleet', notorious for circumventing sanctions. This fleet largely aids Russia's economic sustenance through oil exports. Britain's Prime Minister, alongside allies, stressed the need for rigorous maritime measures to constrain these clandestine operations.

Further complicating the scenario, a Turkish tanker was struck by a naval drone, heightening security alarms. While the origin of the attack remains undisclosed, previous allegations link Ukraine to similar maritime interventions. This incident adds another layer to the unfolding geopolitical tensions in the region.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026