World Events: A Day of Crashes, Quakes, and Political Moves
A helicopter crash with Saudi nationals, an earthquake in Portugal, and temperature records in Europe highlight a day of global events. Other significant incidents include political developments in New Caledonia, military operations between Israel and Hezbollah, and geo-political tensions involving Iran. Rescue efforts continue in Venezuela following deadly earthquakes.
A helicopter crash involving Saudi Aramco claimed 14 lives on Saudi Arabia's eastern coast. Following resumed oil loadings, the crash remains under investigation.
A 4.1 magnitude earthquake struck Portugal's Algarve region, causing no damage. Europe faced sweltering conditions as temperature records were shattered amid a deadly heatwave.
Key political and military moves marked the day, including New Caledonia elections, Israeli-Hezbollah conflicts, and Iran withdrawing from US talks. Further, protests in Serbia and rescue missions in Venezuela highlighted ongoing global crises.
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