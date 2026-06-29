World Events: A Day of Crashes, Quakes, and Political Moves

A helicopter crash with Saudi nationals, an earthquake in Portugal, and temperature records in Europe highlight a day of global events. Other significant incidents include political developments in New Caledonia, military operations between Israel and Hezbollah, and geo-political tensions involving Iran. Rescue efforts continue in Venezuela following deadly earthquakes.

Devdiscourse News Desk | Following Is A Summary Of Current World News Briefs Saudi Aramco Helicopter Crash Kills Nationals | Updated: 29-06-2026 05:23 IST | Created: 29-06-2026 05:23 IST
World Events: A Day of Crashes, Quakes, and Political Moves
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

A helicopter crash involving Saudi Aramco claimed 14 lives on Saudi Arabia's eastern coast. Following resumed oil loadings, the crash remains under investigation.

A 4.1 magnitude earthquake struck Portugal's Algarve region, causing no damage. Europe faced sweltering conditions as temperature records were shattered amid a deadly heatwave.

Key political and military moves marked the day, including New Caledonia elections, Israeli-Hezbollah conflicts, and Iran withdrawing from US talks. Further, protests in Serbia and rescue missions in Venezuela highlighted ongoing global crises.

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