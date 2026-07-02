Syria's Diplomatic Maneuvering: Navigating Historical Tensions
Syria's Foreign Minister Asaad al-Shibani visited Beirut to meet with Lebanese leaders. This visit follows discussions between the U.S. and Syria about Syrian forces potentially combating Hezbollah in Lebanon. Syria's President Ahmed al-Sharaa dismisses any rumors of military involvement, aiming to maintain regional stability post-civil war.
Syria's Foreign Minister Asaad al-Shibani made a significant visit to Beirut on Thursday, marking his first visit since U.S. President Donald Trump suggested Syrian forces might combat Hezbollah in Lebanon. Although President Ahmed al-Sharaa has denied such involvement, the visit underscores Syria's diplomatic balancing act in a war-weary region.
Diving into high-level discussions, al-Shibani met with Lebanese President Joseph Aoun and Parliament Speaker Nabih Berri, a known Hezbollah ally. Despite historical tensions, Syria, now under former al Qaeda commander Sharaa, aligns with U.S. interests post-2024, emphasizing its intent to remain neutral in the Iran-Israel conflict.
Trump's remarks stoked regional speculation about Syria's potential role against Hezbollah, yet Damascus remains cautious. Recent U.S. encouragement for Syrian intervention was met with reluctance, as Damascus seeks to avoid exacerbating sectarian divides and drawing Syria into further conflicts.
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