Modi's Diplomatic Tour Across the Indo-Pacific

Indian Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Indonesia, Australia, and New Zealand from July 6 to 11. The visit aims to strengthen diplomatic ties within the Indo-Pacific region. Announced by India's foreign ministry, the tour promises strategic discussions to bolster international partnerships.

Devdiscourse News Desk | Indian Prime Minister Narendra Modi Will Visit Indonesia | Updated: 03-07-2026 17:41 IST | Created: 03-07-2026 17:41 IST
Modi's Diplomatic Tour Across the Indo-Pacific

Indian Prime Minister Narendra Modi is embarking on a significant diplomatic tour across the Indo-Pacific, with scheduled visits to Indonesia, Australia, and New Zealand from July 6 to 11.

This move is part of India's ongoing strategy to fortify international relations, as reported by the foreign ministry on Friday.

The tour is expected to involve strategic discussions aimed at strengthening bilateral ties and enhancing cooperation in various domains.

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