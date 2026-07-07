Canada Steers Towards NATO's Defense Spending Target
Canada is set to meet NATO's 5% defense spending goal by 2035, with current spending at 2%. Canadian Foreign Minister Anita Anand provided this update during a NATO summit in Ankara. Talks with Germany about a submarine deal are ongoing, aiming to solidify terms for up to 12 submarines.
Canada is on course to fulfill NATO's 5% defense spending goal by 2035, according to Canadian Foreign Minister Anita Anand. She announced that the nation's defense expenditure has currently reached 2% of GDP.
During an interview at a NATO summit in Ankara, Anand emphasized continued negotiations with her German counterpart. The discussions, scheduled for Wednesday in Ankara, aim to finalize a deal for Germany's TKMS to build up to 12 submarines for the Canadian navy.
This strategic move underscores Canada's commitment to bolster its defense capabilities and enhance its military cooperation with international allies.
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