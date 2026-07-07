Canada Steers Towards NATO's Defense Spending Target

Canada is set to meet NATO's 5% defense spending goal by 2035, with current spending at 2%. Canadian Foreign Minister Anita Anand provided this update during a NATO summit in Ankara. Talks with Germany about a submarine deal are ongoing, aiming to solidify terms for up to 12 submarines.

Devdiscourse News Desk | Canada Is On Track To Reach Natos Defence Spending Target By And Has Already Reached | Updated: 07-07-2026 17:06 IST | Created: 07-07-2026 17:06 IST
Canada Steers Towards NATO's Defense Spending Target
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Canada is on course to fulfill NATO's 5% defense spending goal by 2035, according to Canadian Foreign Minister Anita Anand. She announced that the nation's defense expenditure has currently reached 2% of GDP.

During an interview at a NATO summit in Ankara, Anand emphasized continued negotiations with her German counterpart. The discussions, scheduled for Wednesday in Ankara, aim to finalize a deal for Germany's TKMS to build up to 12 submarines for the Canadian navy.

This strategic move underscores Canada's commitment to bolster its defense capabilities and enhance its military cooperation with international allies.

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