Trump Warns China and Russia on Iran Conflict Involvement
U.S. President Donald Trump stated that he does not believe China or Russia are involved in the Iran conflict but cautioned against their participation. He relayed that President Xi assured him China would not supply weapons to Iran, emphasizing Beijing and Moscow's interests in staying uninvolved.
- Country:
- United States
U.S. President Donald Trump asserted on Friday that neither China nor Russia are participating in the Iran conflict, but cautioned that their involvement could have dire consequences.
During a recent meeting in Beijing, President Xi assured Trump that China, including its companies, would not sell or supply weapons to Iran.
Trump emphasized that it would not serve Beijing or Moscow's interests to provide military support to Tehran.
ALSO READ
-
Press Freedom in Focus: Trump's White House Correspondents' Dinner Address
-
Trump's Stand on China and Russia in Iran Conflict
-
Russia Targets Drone Demonstration Site Outside Kyiv
-
Pakistan's Diplomatic Balancing Act: Mediating U.S.-Iran Peace Talks
-
U.S. Treasury Extends Lukoil Transaction Deadline Amid Sanctions