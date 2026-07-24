Trump Warns China and Russia on Iran Conflict Involvement

U.S. President Donald Trump stated that he does not believe China or Russia are involved in the Iran conflict but cautioned against their participation. He relayed that President Xi assured him China would not supply weapons to Iran, emphasizing Beijing and Moscow's interests in staying uninvolved.

Devdiscourse News Desk | Updated: 24-07-2026 20:55 IST | Created: 24-07-2026 20:55 IST
Trump Warns China and Russia on Iran Conflict Involvement
Donald Trump
  • Country:
  • United States

U.S. President Donald Trump asserted on Friday that neither China nor Russia are participating in the Iran conflict, but cautioned that their involvement could have dire consequences.

During a recent meeting in Beijing, President Xi assured Trump that China, including its companies, would not sell or supply weapons to Iran.

Trump emphasized that it would not serve Beijing or Moscow's interests to provide military support to Tehran.

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