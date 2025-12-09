Finland's Strategic Drone Defense: A Shield Against Modern Warfare
Finland has fortified its defense capabilities by acquiring drone jammers and detectors amid escalating tensions following Russia's invasion of Ukraine. The country's military aims to shield critical infrastructure with advanced anti-drone technology to counter potential threats from reconnaissance drones entering NATO's eastern airspace.
In a proactive measure to bolster its military capabilities, Finland has acquired sophisticated drone jammers and detectors. This strategic move comes as nations on NATO's eastern front solidify their defenses in the wake of Russia's invasion of Ukraine.
Drones, central to modern warfare, have seen increased deployment since Russia's 2022 incursion. Recently, about 20 suspected Russian drones breached Polish airspace, prompting heightened counter-drone initiatives. Finland's Defence Forces have introduced SkyWiper Omni Max jammers from Lithuania-based NT Service, announced Colonel Mano-Mikael Nokelainen at Niinisalo's military base.
Essential for troop protection, these jammers prevent drones from penetrating critical areas by blocking control, video, and navigation signals. Alongside these, Finland has obtained hand-held Airfence drone detectors and Smash rifle sights to neutralize aerial threats effectively. This investment reflects the transformative impact of drone technology on warfare by reshaping how military operations unfold.
(With inputs from agencies.)
