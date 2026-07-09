Malaysia's Strategic Energy Moves: Navigating International Trade with Russia
Malaysia is considering importing oil from Russia, contingent on international trading norms. Recent visits by Prime Minister Anwar Ibrahim have strengthened energy commitments with Russia and Turkmenistan. Malaysia maintains its trade relations with Russia, unhindered by Western sanctions, bolstering its energy portfolio.
Malaysia will consider importing oil from Russia, but only if it aligns with international trading standards, stated Amir Hamzah Azizan, the Second Finance Minister, during the Reuters NEXT Asia conference in Singapore.
Prime Minister Anwar Ibrahim's recent visit to Russia and Turkmenistan resulted in new energy commitments, as reported by Bernama. Russia has guaranteed Malaysia a steady supply of petrol, oil, and gas, while in Turkmenistan, the Malaysian state-run energy firm Petronas signed various agreements, collaborating with Turkmen local entities to enhance its Caspian Sea presence and expand its upstream ventures.
Malaysia continues to uphold its trade and diplomatic engagements with Russia and remains unaffected by the Western sanctions imposed on Moscow. For more details, tune in to the World Stage's live broadcast and read comprehensive summit coverage.