Left Menu

China Discourages Use of Nvidia's H20 Chips Amid Security Concerns

Chinese authorities have advised local companies against using Nvidia's H20 processors, especially for government-related tasks, due to security concerns. The guidance targets both state enterprises and private firms. Nvidia denies any security vulnerabilities. Meanwhile, discussions continue about allowing Nvidia limited sales in China amidst U.S.-China technology tensions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 12-08-2025 11:05 IST | Created: 12-08-2025 11:05 IST
China Discourages Use of Nvidia's H20 Chips Amid Security Concerns
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Chinese government officials have reportedly advised domestic companies to refrain from utilizing Nvidia's H20 processors for governmental purposes. This guidance, as reported by Bloomberg News, is aimed at minimizing security concerns associated with these semiconductors.

The notices strongly discourage the use of Nvidia's H20 processors, especially in projects linked to government or national security, impacting both state enterprises and private ventures. Huawei has yet to confirm this report, and Nvidia has not commented outside its regular business hours.

Amid these developments, Nvidia has refuted claims about potential security vulnerabilities in its H20 AI chips. Meanwhile, remarks by U.S. President Donald Trump suggest a conditional allowance for Nvidia to market a simplified version of its advanced GPU chip in China, a move that could alter the scale of U.S.-China tech competition.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Asian Markets Rise Amid Tech Earnings and U.S. Inflation Watch

Asian Markets Rise Amid Tech Earnings and U.S. Inflation Watch

 Global
2
Journalist's Death in Gaza Sparks Controversy Over Press Freedom

Journalist's Death in Gaza Sparks Controversy Over Press Freedom

 Global
3
Tragic House Fire in Maryland Claims Six Lives

Tragic House Fire in Maryland Claims Six Lives

 United States
4
Injury Blow: Charlotte Caslick Out of Women's Rugby World Cup

Injury Blow: Charlotte Caslick Out of Women's Rugby World Cup

 Australia

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Tradable vs. Nontradable: How Structural Shifts Are Redefining U.S. Productivity Paths

How China’s Costly Industrial Policy Is Undermining Efficiency, IMF Analysis Shows

From Budgets to Corruption: How Smarter Cost Accounting Can Reshape Public Finance

From Freshness to QR Codes: How EU Shoppers Embrace Food Waste-Cutting Innovations

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025