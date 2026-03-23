Left Menu

Air France Extends Flight Suspensions Due to Security Concerns

Air France has prolonged the suspension of its flights to and from Dubai and Riyadh until March 31, and to Tel Aviv and Beirut until April 4, citing security issues and airspace closures as the primary reasons for this decision.

Devdiscourse News Desk | Paris | Updated: 23-03-2026 20:37 IST | Created: 23-03-2026 20:37 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • France

Air France has announced a further extension of its flight suspensions to several destinations, including Dubai, Riyadh, Tel Aviv, and Beirut, citing concerns over security and restricted airspaces.

The airline, in its recent statement on Monday, indicated that the suspensions to Dubai and Riyadh will continue until March 31, whereas flights to Tel Aviv and Beirut have been halted until April 4.

The decision comes amid increasing security issues at these destinations, necessitating careful reevaluation of flight schedules and passenger safety, according to Air France.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026