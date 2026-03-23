Air France Extends Flight Suspensions Due to Security Concerns
Air France has prolonged the suspension of its flights to and from Dubai and Riyadh until March 31, and to Tel Aviv and Beirut until April 4, citing security issues and airspace closures as the primary reasons for this decision.
Devdiscourse News Desk | Paris | Updated: 23-03-2026 20:37 IST | Created: 23-03-2026 20:37 IST
The airline, in its recent statement on Monday, indicated that the suspensions to Dubai and Riyadh will continue until March 31, whereas flights to Tel Aviv and Beirut have been halted until April 4.
The decision comes amid increasing security issues at these destinations, necessitating careful reevaluation of flight schedules and passenger safety, according to Air France.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
We particularly spoke about energy security concerns: Jaishankar after his phone conversation with Rubio.
Assam Security Concerns Intensify Ahead of Elections
Tensions Escalate: Israel Strikes Hezbollah Targets in Beirut
Netherlands Freezes Iranian Asylum Decisions Amidst Security Concerns
Escalating Tensions: Unprecedented Strikes in Central Beirut Amid U.S.-Israeli Conflict