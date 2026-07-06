Canada Chooses Germany's TKMS for Submarine Development Amid Growing Defense Ties
Canada has chosen TKMS, a German company, to build 12 submarines for its navy, strengthening defense ties with Europe. This decision comes ahead of a NATO summit focused on increasing military spending. TKMS, utilizing its 212CD class model, aims to provide the new NATO standard submarine.
Canada has opted for Germany's TKMS to construct 12 submarines for its navy, as reported by The Globe and Mail. This decision marks a deepening of Canada's defense relations with Europe, coinciding with an upcoming NATO summit on military expenditure.
The formal announcement will precede Prime Minister Mark Carney's attendance at the summit in Turkey. Both the German Embassy in Ottawa and Canada's Defense Ministry withheld comments on the matter, while Carney is expected to make related security announcements in Halifax.
TKMS, partly owned by Thyssenkrupp, is promoting its 212CD submarine, a model already engaged in a joint program with Norway. Canada is responding to U.S. pressures to boost defense spending, having already met NATO's 2% GDP investment target sooner than anticipated.
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