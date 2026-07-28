Global Tech Jitters: AI Chip Stocks Slide Amid Spending Worries

Nasdaq futures declined as global markets showed caution concerning AI chip stocks, driven by substantial corporate spending and rising Chinese competition. Major chip companies saw their market shares fall, as did U.S.-listed Asian chip stocks. Investors remain on edge with upcoming earnings reports and Federal Reserve interest rate updates looming.

Devdiscourse News Desk | Updated: 28-07-2026 15:16 IST | Created: 28-07-2026 15:16 IST
Global Tech Jitters: AI Chip Stocks Slide Amid Spending Worries
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Nasdaq futures experienced a decline on Tuesday, reflecting a global market cautiousness toward AI chip stocks. This downturn is attributed to concerns over substantial corporate spending and rising competition from China, just ahead of significant earnings announcements from some of Wall Street's largest companies.

Major chip companies, including Nvidia and Micron, faced losses in premarket trading. The broader market volatility follows investor scrutiny on the necessity for increasing corporate outlay on AI infrastructure like semiconductors, which previously drove significant gains in the sector.

Adding to market tension, Wall Street giants such as Alphabet and Tesla, reportedly low on cash for their ambitions, may prompt further skittishness. Meanwhile, the Federal Reserve's impending interest rate decision also looms large as borrowing costs are predicted to rise. Oil prices provided slight relief, declining amid fragile geopolitical landscapes.

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