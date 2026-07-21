India Strengthens Ties with ASEAN: Jaishankar's Crucial Visit to Manila

External Affairs Minister S Jaishankar is visiting Manila to attend key meetings with ASEAN leaders, highlighting India's commitment to ASEAN's strategic partnership and cooperation in maritime initiatives. The visit aligns with ASEAN's 2026 theme, emphasizing regional security, prosperity, and empowerment.

Devdiscourse News Desk | Updated: 21-07-2026 18:39 IST | Created: 21-07-2026 18:39 IST
India Strengthens Ties with ASEAN: Jaishankar's Crucial Visit to Manila
External Affairs Minister S Jaishankar (Photo/ X@DrSJaishankar). Image Credit: ANI

India's External Affairs Minister, S Jaishankar, is set to visit Manila, Philippines, on a diplomatic mission, participating in high-profile Foreign Minister-level meetings under the ASEAN framework. His agenda focuses on ASEAN-India cooperation, East Asia Summit engagements, and a pivotal ASEAN Regional Forum, scheduled for July 22 to 23.

The Ministry of External Affairs confirmed the minister's participation in a Quad Foreign Ministers' meeting alongside representatives from Australia, Japan, and the United States, taking place alongside ASEAN meetings. Bilateral discussions with various counterparts are also on the cards, aiming to bolster collaborations.

This visit underscores India's commitment to its strategic partnership with ASEAN, highlighting maritime cooperation as a priority in 2026. As ASEAN Chair, the Philippines emphasizes shared responsibilities in regional security and economic integration, aligning with India's policies in the Indo-Pacific region.

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