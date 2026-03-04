NATO Defends Turkey: A Historic First in Middle East Tensions
Turkey intercepted a ballistic missile from Iran using NATO's air defenses, marking its first involvement in the growing Middle East conflict. NATO condemned Iran's actions, affirming its support for Turkey. Turkey's defense ministry pledged ongoing consultations with allies and warned against escalating tensions. No casualties were reported.
In an unprecedented development, NATO's air defenses successfully intercepted a ballistic missile fired from Iran that was heading into Turkish airspace on Wednesday. This marks the first occasion where the alliance has been drawn into the widening conflict in the Middle East.
The missile, having traversed over Iraq and Syria, was downed by NATO defense systems stationed in the eastern Mediterranean. NATO swiftly condemned Iran's actions, standing firmly with Turkey, while calling for de-escalation in the volatile region.
Following the incident, Turkish officials, excluding discussions of NATO's Article 4, engaged in diplomatic dialogues. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan contacted his Iranian counterpart, protesting the missile launch. Turkey remains committed to defending its territory and maintaining regional peace.
(With inputs from agencies.)
