Minority Rights and Political Alliances: A Unified Front?
Chief Minister M K Stalin of Tamil Nadu criticized BJP-ruled states for not allowing minorities to celebrate peacefully. Highlighting remarks against Muslims by Assam's Chief Minister, he emphasized the need for unity among minority communities. Stalin accused AIADMK leaders of aligning with the BJP, questioning their commitment to minority rights.
Devdiscourse News Desk | Chennai | Updated: 15-03-2026 22:34 IST | Created: 15-03-2026 22:34 IST
On Sunday, Tamil Nadu's Chief Minister M K Stalin criticized BJP-ruled states for allegedly obstructing minorities from celebrating traditions peacefully, mentioning Christmas and recent anti-Muslim remarks by Assam's Chief Minister.
Stalin emphasized unity among minority communities, crediting the DMK's long-standing commitment to minority rights, dating back to party founder C N Annadurai.
Accusing AIADMK of aligning with BJP, he questioned their dedication to safeguarding minority rights amidst spreading hate. Stalin highlighted the DMK's consistent support for minorities in state politics.