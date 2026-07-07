Macron's Damascus Visit Marred by Bomb Blasts

French President Emmanuel Macron continued his visit to Syria despite two bomb explosions near his hotel in Damascus, highlighting ongoing security issues in the region. Macron met President Ahmed al-Sharaa and emphasized France's commitment to aiding Syria in security and economic matters.

Devdiscourse News Desk | Two Bombs Exploded On Tuesday Near A Hotel In Damascus Where French President Emmanuel Macron Spent The Night | Updated: 07-07-2026 20:07 IST | Created: 07-07-2026 20:07 IST
Macron's Damascus Visit Marred by Bomb Blasts
Macron

On Tuesday, two bombs detonated near a hotel in Damascus shortly after French President Emmanuel Macron's motorcade departed, wounding 18 people. This incident overshadowed Macron's historic visit as the first European Union head to visit Syria since Bashar al-Assad's regime ended.

Despite the blasts, Macron continued his visit, engaging in discussions with Syrian President Ahmed al-Sharaa. Addressing a press conference, Macron praised the resilience of the Syrian people and reaffirmed France's commitment to supporting Syrian security and economic recovery, including potential military cooperation.

Amid ongoing tensions, Macron's visit signifies a possible shift in Franco-Syrian relations. His delegation included notable business leaders, discussing economic collaborations such as air cargo partnerships and potential energy exploration deals. Meanwhile, investigations into the bombings continue without any claim of responsibility.

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