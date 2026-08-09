Ukrainian Drone Attack Escalates Tensions in Russia

An overnight Ukrainian drone attack killed five people in Belgorod, Russia, causing fires in apartment buildings and damaging numerous structures. Russia's Defence Ministry claimed the destruction of over 150 Ukrainian drones across the region. Further drone-related incidents were reported in Novorossiysk and Ufa, escalating regional tensions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 09-08-2026 15:54 IST | Created: 09-08-2026 15:54 IST
Ukrainian Drone Attack Escalates Tensions in Russia
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Five fatalities and numerous injuries resulted from a Ukrainian drone assault on Russia's Belgorod city last night, as confirmed by the regional crisis centre.

Belgorod's acting governor, Alexander Shuvayev, initially reported three deaths and 25 injuries, which included two children. The attack damaged several buildings and sparked fires.

Russia's Defence Ministry countered by announcing the destruction of more than 150 Ukrainian drones across various key regions, amid rising regional tensions.

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