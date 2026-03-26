Flight Adjustments Amid West Asia Crisis Impact Delhi Airport
Amid flight disruptions due to the West Asia crisis, Delhi airport operator DIAL has allocated additional slots to some foreign airlines to manage traffic. Despite operational challenges, a report indicates limited impact on passenger volumes. British Airways plans extra flights from Delhi and Mumbai to tackle rising demand.
Amid flight disruptions caused by the West Asia crisis, the Delhi airport operator DIAL has temporarily granted additional slots to several foreign airlines, including KLM and Air Canada, to accommodate increased passenger demand.
The Indira Gandhi International Airport, a major Indian air hub, faces airspace restrictions due to the ongoing conflict between the US, Israel, and Iran, leading many airlines to reduce or reroute flights. Recent reports by credit rating agency S&P Global Ratings indicate the conflict's limited effect on the airport's passenger volumes.
In response to the disruptions, British Airways has announced augmented flight services from Delhi and Mumbai to London Heathrow, starting in April, to address the enhanced travel demand.
(With inputs from agencies.)
