Top Financial Moves: Tech Talks, Energy Trades, and Defense Deals

Apple's Tim Cook and EU tech chief Henna Virkkunen engage in talks over Siri AI. Eni and Mercuria partner in energy commodities trading. Europe's rearmament supports 195,000 US defense jobs. Schroders nears £200M sale of its financial arm to Söderberg & Partners.

Devdiscourse News Desk | The Following Are The Top Stories In The Financial Times Reuters Has Not Verified These Stories And Does Not Vouch For Their Accuracy Headlines Apples Tim Cook Holds Constructive Talks With Eu Tech Chief Over Siri Ai Eni And Mercuria To Form Partnership To Trade Energy Commodities Europes Rearmament Drive Is Sustaining | Updated: 01-07-2026 08:25 IST | Created: 01-07-2026 08:25 IST
Top Financial Moves: Tech Talks, Energy Trades, and Defense Deals
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Apple CEO Tim Cook and EU tech chief Henna Virkkunen recently had a pivotal meeting to address ongoing discord surrounding Apple's new Siri AI technology.

In a strategic business move, Italian oil giant Eni is partnering with Swiss trading firm Mercuria to enhance their energy commodities trading worldwide.

Meanwhile, Europe's expanding defense orders are reportedly securing 195,000 American defense jobs, while Schroders has made significant progress in selling its financial planning arm for over £200 million.

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