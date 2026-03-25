FIDE Assures Safety at Cyprus Chess Tournament Amid Rising Geopolitical Tensions

The International Chess Federation (FIDE) is addressing security concerns for the Candidates Tournament in Cyprus amid regional tensions. Despite Grandmaster Koneru Humpy's withdrawal, FIDE insists that Cyprus is safe, with backup plans for any extreme scenarios, including potential power outages and military crises, ensuring participant and guest safety.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 25-03-2026 10:45 IST | Created: 25-03-2026 10:45 IST
  • Country:
  • India

The International Chess Federation (FIDE) is downplaying security concerns surrounding the upcoming Candidates Tournament set to take place in Cyprus. Despite being close to conflict zones in West Asia, FIDE insists that rigorous safety measures and contingency plans are in place to handle even extreme scenarios.

Concerns have been amplified after Indian Grandmaster Koneru Humpy's withdrawal from the tournament over security apprehensions, and competitor Hikaru Nakamura's experiences of power cuts in Cyprus. FIDE claims such disruptions are typically brief and rare, with the event venue equipped with backup generators.

Maintaining that Cyprus remains a safe travel destination with normal flight operations, FIDE emphasizes its ongoing communication with local authorities to mitigate risks, assuring a secure tournament environment for all players, officials, media, and guests.

