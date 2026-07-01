Iranian Foreign Minister Issues Stark Warning on National Security
Iran's Foreign Minister Abbas Araqchi, via social media, warned of a decisive reaction to threats against Iran's leadership or citizens. He also commented on talks between the U.S. and Iran in Doha regarding the Strait of Hormuz, following Israeli Defense Minister Israel Katz's provocative remarks.
Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi issued a stern warning against any threats to Iran's leadership or citizens through a social media post on Wednesday.
Araqchi's remarks suggested that Iran would retaliate immediately to any perceived aggression, particularly in relation to recent comments by Israeli Defense Minister Israel Katz about Iran's supreme leader.
The warning coincided with technical discussions between the U.S. and Iran in Doha, focusing on maritime security through the Strait of Hormuz and pursuing a sustainable ceasefire.