EU Calls for New Sanctions Against Russia

European Union foreign policy chief Kaja Kallas announced her intention to propose new sanctions against Russia. The decision follows recent Russian attacks on Ukraine. Kallas emphasized targeting entities that support Russia’s military-industrial complex, stating that an increase in civilian attacks by Moscow demands a proportional increase in sanctions.

Devdiscourse News Desk | European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas Said On Thursday She Would Propose More Sanctions Against Russia Following A New Wave Of Russian Attacks On Ukraine Today | Updated: 02-07-2026 12:42 IST | Created: 02-07-2026 12:42 IST
EU Calls for New Sanctions Against Russia
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The European Union is poised to impose additional sanctions against Russia in response to the country’s latest wave of military aggression against Ukraine. EU foreign policy chief Kaja Kallas revealed her plan on Thursday, signaling a strategic push to intensify punitive measures.

Kallas emphasized the need to target entities backing Russia’s military-industrial complex. This development arises as a direct consequence of Moscow's continued assaults on civilian targets, prompting a robust response from the EU.

In a statement on social media platform X, Kallas declared, "The more Moscow attacks civilians, the more sanctions must be imposed," underscoring the EU’s firm stance on escalating economic pressure to curb the violence.

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