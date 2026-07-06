Armenia Seeks to Mend Ties with Russia Amid Economic Challenges

Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan expressed hopes to resolve issues with Russia. After Russia imposed trade restrictions on Armenia, Pashinyan's visit to Russia aimed at ensuring continued cooperation despite Armenia's pro-Western shift. With European economic aid and trade dependency on Russia, Armenia navigates its geopolitical stance cautiously.

Devdiscourse News Desk | Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan Said On Monday That He Hoped The South Caucasus Country Could Mend Its Relationship With Russia And Resolve Certain Problematic Issues Which Have Arisen Recently Moscow Imposed Wideranging Trade Restrictions On Armenia In The Leadup To An Election Last Month | Updated: 06-07-2026 18:42 IST | Created: 06-07-2026 18:42 IST
Armenia Seeks to Mend Ties with Russia Amid Economic Challenges
Nikol Pashinyan

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan expressed his desire to mend ties with Russia after recent tensions. During a news conference in Yekaterinburg with Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, Pashinyan discussed resolving the 'problematic issues' plaguing the two nations' relations.

Tensions escalated as Moscow had imposed comprehensive trade restrictions on Armenia, affecting numerous Armenian goods just before last month’s election. Despite the political strain, Pashinyan reaffirmed Armenia’s commitment to its partnership with Russia and the Eurasian Economic Union, while maintaining a pro-European Union stance.

The economic landscape is complicated, as Armenia depends significantly on Russia for energy and trade while receiving European support. The EU recently provided €52 million in aid and adjusted export rules to benefit Armenian-European trade, reflecting Armenia's delicate balancing act between major global powers.

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